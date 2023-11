Rozpoczął się Świąteczny Festiwal Toruńskiej Katarzynki

Dwa dni piątek i sobota to prawdziwe królestwo piernika. W Toruniu trwa Świąteczny Festiwal Toruńskiej Katarzynki. Festyn nawiązuje do wywodzącego się z okresu średniowiecza kultu świętej Katarzyny. Zgodnie ze zwyczajem, 25 listopada, w dniu świętej Katarzyny, patronki m.in. młynarzy, piekarzy i piernikarzy, rozpoczynał się wypiek katarzynek – najsłynniejszych toruńskich pierników. Tak też rozpoczynał się okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.

Festiwal Katarzynki w Toruniu: wstęp jest darmowy

Pozostając w zgodzie z tradycją, Muzeum Okręgowe w Toruniu proponuje w tym okresie udział w spotkaniach przybliżających toruńskie tradycje piernikarskie. Pierwszy dzień Świątecznego Festiwalu Toruńskiej Katarzynki już za nami. Dziś w Muzeum Piernika przy Strumykowej 4 było mnóstwo atrakcji.