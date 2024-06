Sądem Rejonowym w Toruniu rządzi teraz kobieta - sędzia Katarzyna Malinowska. Minister powierzył jej funkcję prezesa "nie dłużej niż do dnia 10 grudnia 2024 roku". Co będzie potem?

Minister sprawiedliwości powołał sędzię Katarzynę Malinowską na pełniącą obowiązki prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu. Wcześniej odwołany został w atmosferze wstydu prezes Krzysztof Dąbkiewicz. Te zmiany to jednak tymczasowe rozwiązanie.

"Nie dłużej niż do dnia 10 grudnia 2024 roku" z taką adnotacją powierzono sędzi Katarzynie Malinowskiej wykonywanie funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu. To dotychczasowa wiceprezes sądu. Stanowisko to utrzymuje, a obowiązki prezesa wykonuje czasowo. Co będzie dalej? Można się spodziewać, że minister sprawiedliwości najpóźniej do grudnia ustanowi "stałego" prezesa. Jak przekazał nam wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, w pierwszej połowie lipca odbędzie się w tej sprawie specjalne zebranie w Sądzie Rejonowym w Toruniu.

Sędzia Katarzyna Malinowska rządzi sądem w Toruniu. Kim jest?

Katarzyna Malinowska ma 46 lat i jest doświadczoną zawodowo sędzią - w sprawach cywilnych. Na stanowisko wiceprezesa sądu powołana została za rządów Prawa i Sprawiedliwości 1 października 2021 roku - na okres trwający do końca września 2025 roku. Zawodowa droga sędzi zaczęła się n stanowisku asesora sądowego (lata 2006-2009) w Sądzie rejonowym w Bydgoszczy. Potem w tym sądzie orzekała w I Wydziale Cywilnym do roku 2015.

W Toruniu sędzia Katarzyna Malinowska zaczęła orzekać w październiku 2015 roku - w X Wydziale Cywilnym. Po sześciu latach została stąd powołana na stanowisko wiceprezesa sądu.

Prezesa Krzysztof Dąbkiewicza na stanowisku już nie ma. Była skarga sędziów i wstyd

Przypomnijmy, że ostatnim prezesem Sądu rejonowego w Toruniu był sędzia Krzysztof Dąbkiewicz. Mianowany na stanowisko został w 2021 roku przez Zbigniewa Ziobro, ówczesnego ministra sprawiedliwości. Awansował ze stanowiska wiceprezesa sądu, które objął w lutym 2018 roku po zarządzonych przez Ziobro przetasowaniach kadrowych.

W maju br. sędzia Dąbkiewicz stracił stanowisko. Procedurę jego odwołania wszczął wtedy nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar. I to w atmosferze wstydu - oficjalny komunikat resortu nie pozostawiał wątpliwości co do tego wątpliwości.

"Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Rejonowego w Toruniu i Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji tych sądów, co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu, czego przyczyną jest brak należytych kompetencji zarządzających nim osób" - czytaliśmy w komunikacie resortu wydanym 20 maja.

Wcześniej ministerstwo przypominało, że zgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych oraz gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Takie argumenty stały się dla ministra powodem do wszczęcia procedury odwołania ze stanowiska Krzysztofa Dąbkiewicza i zawieszenia go w pełnieniu obowiązków. Ale nie tylko one...

Okazało się, że o odwołanie prezesa apelowała, skarżąc się na niego, większość sędziów Sądu Rejonowego w Toruniu.

Jednym z podnoszonych argumentów był brak zaangażowania sędziego Krzysztofa Dąbkiewicza w działania mające na celu poprawę sytuacji w sądzie. "Przeprowadzona przez niego reorganizacja koncentrowała się na pogarszaniu sytuacji i wręcz personalnym nękaniu sędziów, którzy występowali w obronie praworządności, m.in. podejmował próby przenoszenia wybranych sędziów do innych pionów orzeczniczych bez merytorycznego i formalnego uzasadnienia" - podało w komunikacie ministerstwo. Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?

Toruń Retro!

Sport w Toruniu

Wideo STUDIO EURO 2024 ODC. 6