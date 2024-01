Schronisko Cztery Łapy może zostać zamknięte! Potrzebna pilna pomoc

Tylko 30 dni na zmianę

Kilka dni temu Fundacja Cztery Łapy otrzymała pismo z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim, w którym wskazano, że w chwili obecnej prowadzone przez Fundację schronisko nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzją inspektoratu był także zakaz przyjmowania nowych zwierząt do czasu usunięcia uchybień. Cztery Łapy mają tylko 30 dni od 5 stycznia, by wprowadzić wymagane zmiany. Niestety – brakuje na to pieniędzy.

Należy zaznaczyć, że Fundacja Cztery Łapy jest organizacją non profit i jej funkcjonowanie w dużej mierze zależy od pomocy innych. I choć walka o życie zwierząt jest priorytetem, trudno o to zadbać, kiedy schronisku grozi zamknięcie. Jakie wymogi postawiono przed Czterema Łapami i o co trzeba wcześniej zadbać, aby uniknąć zamknięcia, które coraz bardziej tam zagląda? Płot schroniska jest za niski, przez co nie nie spełnia ono wymogów. Ogrodzony teren to 2 hektary, dlatego koszt dla fundacji jest ogromny. Ponadto trzeba zadbać także o dostawienie kolejnych kojców dla zwierząt. Bez tych dwóch zmian niemożliwe jest przetrwanie schroniska.