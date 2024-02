Ścieki wypłynęły wprost do lasu. Kto ponosi winę za zanieczyszczenia przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu?

Drzewa podlane ściekami

Skażony teren położony jest na uboczu, bezpośrednio przy granicy z lasem, w oddali od szlaków turystycznych. Cuchnąca substancja ewidentnie przenika przez ogrodzeniu kompleksu budynków magazynowych położonych przy Szosie Bydgoskiej 136, wypełniając bruzdy wyorane przy sadzeniu lasu. Teren za halami pełen jest śmieci i – sądząc po stanie pakietów – od wielu miesięcy leżakujących ładunków z odpadami.

Według internetowych informacji magazyn, opodal którego odnotowaliśmy skażenie, zajmuje firma zajmująca się wywózką odpadów i gruzu. Gdy jednak zweryfikowaliśmy rzecz na miejscu, okazało się, że od dwóch lat obiekt ma już nowych użytkowników. Miedzy innymi przedsiębiorstwo zagospodarowujące odpady żywnościowe. Udało nam się skontaktować z jej właścicielem:

- Nic nie wiem o wycieku. Do nas co tydzień przyjeżdża cysterna, która odbiera ścieki. Ogólnie nie jest to nasz teren, wynajmujemy tylko miejsce w hali, ale oprócz nas są tu jeszcze dwie inne firmy.