Co z Dębową Górą w Toruniu? Najpierw porządki, potem budowa

Sytuacja zaczęła się zmieniać kilka lat temu. Zapadła wtedy decyzja o miejskiej inwestycji - budowie osiedla mieszkaniowego, między ulicami Batorego a Kraińską. Patrząc od strony zachodniej - to teren za Centrum Handlowym "Kometa". W 2017 roku rozpoczęło się wykwaterowanie mieszkańców że znajdujących się tu domków i innej dzikiej zabudowy. Miasto musiało znaleźć lokale dla 130 osób z tego rejonu. Po wykwaterowaniu rozpoczęło się wyburzanie zabudowy. Ta akcja zakończyła się w ubiegłym roku.

Dębowa Góra w Toruniu: kiedy będzie tu porządek?

Po wyburzaniu teren nie został posprzątany. Zalegają tu góry gruzu i śmieci. Sporo ich wala się wokół. Sytuacją między ulicami Batorego a Kraińską Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zainteresował red. Tomasz Więcławski z Polskiej Agencji Prasowej. Toruńska delegatura WIOŚ przypomniała z kolei Urzędowi Miasta o obowiązku usunięcia odpadów. Co na to urząd?

- ZGM rozstrzygnął procedurę naboru ofert na wywóz i zagospodarowanie śmieci rozbiórkowych na terenie przez siebie administrowanym. To około 300 ton odpadów, w ramach pierwszego etapu porządków. Teren w ciągu dwóch tygodni powinien być posprzątany - podkreśla Malwina Jeżewska.

Poważniejszych efektów tego sprzątania jeszcze nie widać. Wkrótce sytuacja powinna się jednak zmienić. Ma to być skutkiem działań miejskiej jednostki - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Rzeczniczka dodaje, że do usunięcia jest jeszcze ostatni budynek mieszkalny i gospodarczy, a w zasadzie to, co z nich zostało po pożarze. Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMT zlecił już ich rozbiórkę.