Sobotnia uroczysta przysięga żołnierzy z V turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej [galeria]

Wzruszające chwile wśród najbliższych

Uhonorowani za włożony trud

Czterech żołnierzy zostało uhonorowanych przez płk. Remigiusza Zielińskiego za włożony trud w szkolenie. Złożył on także gratulacje na ręce rodziców za ich wychowanie. Po wyróżnieniu płk Zieliński wygłosił także oficjalne przemówienie, w którym podziękował za miłość do ojczyzny, cierpliwość i wyznawane wartości. Docenił także przełożonych, którzy przekazali wiedzę i umiejętności do pełnienia służby. Przed żołnierzami kolejne etapy – szkolenia specjalistyczne, które może potrwać nawet do 11. miesięcy.