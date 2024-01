Soliści Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w cyklu koncertów. Zaczarują publiczność!

Soliści na pierwszym planie! Cykl koncertów z okazji 45-lecia orkiestry

Toruńską Orkiestrę Symfoniczną tworzą ludzie - nikt nie ma co do tego wątpliwości. To imponujące umiejętności muzyków, będące owocem długotrwałej, wytężonej pracy, często od najmłodszych lat, sprawiają, że drzwi Sali Koncertowej na Jordankach regularnie otwierają się dla lokalnej społeczności. Już od 45 lat orkiestra aktywnie współtworzy kulturalny krajobraz miasta, zapraszając do uczestnictwa w koncertach kolejne pokolenia melomanów.