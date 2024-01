Emilia i Michał z Torunia zginęli w BMW pod Łodzią. "To moi przyjaciele, kocham ich!". Ruszył proces 19-letniej Martyny N.

Emilia i Michał (18 i 19 lat) byli jej pasażerami w samochodzie BMW. Troje młodych torunian 7 stycznia 2023 roku wracało do rodzinnego miasta z Warszawy. Do tragedii doszło na autostradzie A2 pod Łodzią.

Proces 19-letniej Martyny N. ruszył we wtorek, 23 stycznia, w Sądzie Rejonowym w Brzezinach pod Łodzią. Torunianka odpowiada za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęli jej bliscy znajomi.

Martyna próbowała ich ratować. "To moi przyjaciele, kocham ich"

Jak we wtorek w sądzie zeznał bezpośredni świadek zdarzenia (kierowca), zaraz po wypadku Martyna próbowała udzielać pomocy pasażerom, krzycząc przy tym: "To moi przyjaciele, kocham ich!" . Michał wypadł z auta i głową uderzył o beton. Emilia tkwiła zakleszczona w samochodzie.

Jak ustaliła prokuratura, kierująca przestraszyła się auta zamierzającego włączyć się do ruchu i z tego powodu straciła kontrolę nad pojazdem. Jej BMW nagle odbiło w lewo, otarło się o mercedesa, a potem dachowało. Przeżyła tylko Martyna N., a jej dwoje młodych pasażerów zmarło. Michał jeszcze na trasie, a Emilia w szpitalu.

Według zeznań kierującej dziewczyny, wyczołgała się z BMW i dotarła do chłopaka, leżącego kilka metrów dalej. Sprawdziła mu puls; wtedy jeszcze żył. Dziewczyna była z drugiej strony pojazdu, zakleszczona, jeszcze przytomna...

Po odczytaniu aktu oskarżenia Martyna z płaczem wybiegła z sali

Gdy 19-latka była w stanie wrócić na salę, zdecydowała się odpowiadać na pytania sędziego oraz swojej obrończyni. Jest nią adwokat Ewa Czapiewska z Gdańska. Oskarżona nie przyznaje się do winy. Nadal utrzymuje, że straciła kontrolę nad kierownicą za sprawą samochodu, który z pasa rozbiegowego zamierzał włączyć się do ruchu na autostradzie. "Wyglądało to tak, jakby tamto auto próbowało zajechać nam drogę" - mówiła w sądzie.

To znajdując się w takim położeniu właśnie Martyna zaczęła zmieniać pas na lewy. Zauważyła jednak w lusterku jeszcze inny samochód za swoim bmw i postanowiła wrócić na prawy pas. Wtedy wpadła w poślizg, wpadła na mercedesa i dachowała. Tak to wygląda w relacji oskarżonej.

