Toruń. Śmierć Paulinki na ulicy Podgórskiej. Prokuratura: "Jedyną winną była piesza". Umorzenie śledztwa skarży jednak rodzina

13-letnia Paulinka zginęła w lipcu pod kołami auta na ulicy Podgórskiej w Toruniu. Prokuratura właśnie umorzyła śledztwo dotyczące tego wypadku uznając, że jedyną winną wypadkowi była dziewczynka. Nie zgadza się z tym rodzina, która zaskarżyła tę decyzję.

- Śledztwo zakończyliśmy umorzeniem. W oparciu o opinie biegłego uznaliśmy, że jedynym sprawcą tego wypadku była sama piesza. Kierująca samochodem kobieta się do niego nie przyczyniła - przekazuje "Nowościom" prokurator Przemysław Oskroba, szef Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód. Od razu dodając, że decyzja ta nie jest prawomocna. Z takim finałem sprawy nie godzi się rodzina zmarłej Paulinki. Jej prawny pełnomocnik złożył zażalenie na decyzję umarzającą śledztwo. Teraz prokuratura wykonuje dodatkowe czynności w sprawie. - Gdy je zakończymy, zdecydujemy, czy podjąć śledztwo na nowo, czy też pozostać przy umorzeniu i zażalenie przekazać do Sądu Rejonowego w Toruniu - mówi prokurator rejonowy.

Lipcowy dramat na ulicy Podgórskiej. Potrącona przez auto Paulinka zmarła na miejscu

Do dramatuo doszło 3 lipca 2023 roku. Trzynastoletnia Paulinka mieszkała w bloku przy ulicy Podgórskiej, była uczennicą Szkoły Podstawowej nr 17 w Toruniu. W tamten wakacyjny dzień jednak, jak każde dziecko, nie myślała o nauce, tylko korzystała z wolnego czasu.

Około godziny 14 na ulicy Podgórskiej tragicznie splotły się losy tej dziewczynki i 25-letniej pani Karoliny, która jechała tedy volkswagenem passatem. Jak ustalono, była trzeźwa i nie jechała za szybko.

Trzynastoletnia Paulina wyszła ze swojego bloku przy ulicy Podgórskiej i przekraczała potem właśnie tę ulicę.

- Dziewczynka najpierw przepuściła samochód ciężarowy z żołnierzami. Potem weszła na jezdnię. Wówczas potrącona została przez nadjeżdżający z przeciwnej strony (do ruchu żołnierzy) samochód marki Volksawagen Passat. Ten pojazd jechał w kierunku dworca kolejowego - przekazywała nam prokurator Joanna Becińska. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<< Dziewczynka doznała bardzo poważnych obrażeń i próby reanimowania jej przez wojskowych nie pomogły. Zmarła na miejscu. Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną śmierci był silny uraz głowy - w ten sposób uderzona została nastolatka. Szans na uratowanie jej życia nie było.

Młoda kobieta za kierownicą. Najpierw szpital, a potem oczekiwanie na finał śledztwa

25-letnia pani Karolina natomiast po wypadku trafiła do szpitala. Na 14 dni zatrzymano jej prawo jazdy. Wszczęto śledztwo w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Żadnych zarzutów jednak młodej kobiecie ostatecznie postawiono. A całe postępowanie - jak piszemy na wstępie - umorzono.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< Był przynajmniej jeden naoczny świadek wypadku - osoba spacerująca tutaj z psem. Została od razu przesłuchana. Potem trwały przesłuchania innych świadków, w tym żołnierzy. Kluczową dla prokuratury stała się opinia zlecona biegłemu z dziedziny rekonstrukcji badania wypadków drogowych. To na nią powołują się śledczy mówiąc o wyłącznej winie pieszej i braku przyczynienia się do wypadku pani Karoliny. 13-letnia Paulinka zginęła po kołami samochodu na ul. Podgórskiej w Toruniu w lipcu minionego roku. Prokuratura zakończyła śledztwo umorzeniem. Uznała, że jedyną winną w tym wypadku była sama piesza. Ale rodzina dziewczynki zaskarżyła taką decyzję. Grzegorz Olkowski/fb Jeśli po przeprowadzeniu dodatkowych czynności prokuratura uzna, że pozostaje przy swojej decyzji o umorzeniu, sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Toruniu. Przeanalizuje argumenty przeciw umorzeniu, które wskazał w zażaleniu pełnomocnik prawy rodziny Paulinki. Albo je uwzględni i poleci śledztwo podjąć na nowo, wskazując kierunki, albo oddali zażalenie i umorzenie stanie się prawomocne.

Trzeba było śmierci dziecka, by na ul. Podgórskiej pojawił się próg zwalniający!

Niestety, trzeba było tej wielkiej tragedii, by ulica Podgórska stała się wreszcie bezpieczniejsza. Przez lata okoliczni mieszkańcy apelowali o poprawę bezpieczeństwa. Zmiana nastąpiła dopiero po śmierci trzynastolatki.

Zaraz po tragedii radny miejski Wojciech Klabun (PiS) i działacze z rady okręgu Rudak wystąpili po raz kolejny do władz miasta z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa na ulicy Podgórskiej. Czynili to od kilku lat. Na myśli mieli urządzenie przejścia dla pieszych. Tego rozwiązania nie zaakceptowano do dziś, ale dość szybko, bo na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku, zaszła poważna zmiana.

- Zgodnie z tym, co obiecano, pojawił na ulicy Podgórskiej próg zwalniający oraz podwójna linia ciągła. W obliczu dramatu, do którego doszło w lipcu, gorzka to satysfakcja, ale jednak jest. Oby żadna więcej tragedia się tutaj nie wydarzyła - mówił nam radny Wojciech Klabun na początku września.

Próg i podwójna linia ciągła wymuszają na kierowcach zdjęcie nogi z gazu. Widocznym stał się znak z ograniczeniem prędkości do 30 kilometrów na godzinę, co uwiecznił we wrześniu fotoreporter "Nowości". Jednak - jak już wtedy pisaliśmy - należytej ostrożności trzeba tutaj oczekiwać również od pieszych, rowerzystów i innych uczestników ruchu drogowego. Suma ich zachowań składa się na bezpieczeństwo - obok odpowiedniej infrastruktury drogowej. Czytaj więcej artykułów tego autora >>> TUTAJ <<<<