Spektakl Krystiana Lupy zakończy festiwal "Kontakt" w Toruniu

Festiwal "Kontakt": inspiracją był John Lennon

W te dni, w obu przypadkach o godzinie 16 zostanie zaprezentowany w Teatrze im. Wilama Horzycy spektakl „Imagine” w reżyserii Krystiana Lupy. Tylko w tych terminach może on przybyć do Torunia. Dodajmy, że Krystian Lupa, jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich reżyserów teatralnych po raz ostatni gościł na „Kontakcie” w 1997 roku.

Spektakl "Imagine" powstał w koprodukcji Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie z Teatrem Powszechnym w Łodzi. To artystyczna podróż do świata kontrkultury, czasów tożsamościowej i kulturowej rewolucji przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Krystian Lupa, wychodząc od słów piosenki "Imagine" Johna Lennona, zadaje pytanie o żywotność utopii w świecie, w którym duchowość została skomercjalizowana lub upolityczniona, a wartości humanistyczne, prawa człowieka, równość i wolność jednostki uległy dewaluacji. Wraca do zjawiska psychologiczno-duchowego New Age oraz życia i twórczości Johna Lennona, który jako „nowy Chrystus” epoki hipisowskiej zaproponował wyobrażenie sobie świata bez wojen, państw i granic, bez nienawiści i własności, ale i bez religii.