Jest ósmy kandydat na prezydenta i kolejni kandydaci na radnych. Z komitetu Kocham Toruń

Kocham Toruń: kim jest kandydat tego komitetu na prezydenta Torunia?

- Nasza prawicowa koalicja łączy prawicowe środowiska Torunia - mówił Dariusz Kubicki. - Wszyscy w niej kochamy Toruń. To co nas odróżnia od innych komitetów to to, że nie będziemy mówić, na co chcemy wydawać pieniądze torunian. Nie chcemy stawiać kolejnych betonowych bloków czy skoczni narciarskich. Nasz program mówi o tym, co należy sprawić, by miasto się wzbogaciło, by dobrze się w nim żyło, i to nie za sprawą ogromnych kredytów czy wydatków.