Stacja Toruń Katarzynka okradziona. Zniknęło stąd część wyposażenia

Toruń Katarzynka bez stojaków na rowery: to była kradzież

Co do tego, że stojaki zostały skradzione, najprawdopodobniej na złom, nie może być wątpliwości. Widać ślady do ich wycięciu. Gdyby stojaki zdemontowano na czas zamknięcia stacji, miejsca po nich wyglądałyby inaczej.

- Podczas audytu przystanku Toruń Katarzynka pracownicy spółki PKP Polskie Linie Kolejowe stwierdzili kradzież stojaków na rowery. Sprawa została zgłoszona policji

- potwierdza Przemysław Zieliński z zespołu prasowego spółki PKP PLK.

Jak mogło dojść do kradzieży w miejscu znajdującym się tuż obok jednej z głównych ulic Torunia? Stacja, chociaż nieczynna, po zmierzchu jest świetnie oświetlona.

- To jednak odludne miejsce, tutaj nikt nie chodzi i prawie nikt nie jeździ rowerem, bo znajduje się przy bardzo ruchliwej ulicy. To zresztą przyczyniło się do zamknięcia stacji. To już wylot z Torunia w kierunku Gdańska, obowiązuje tutaj ograniczenie prędkości do 90 kilometrów na godzinę. Zdecydowana większość samochodów jedzie tu bardzo szybko i zapewne nikt nie zwrócił uwagi na kogoś kręcącego się na stacji. A nawet jeśli ktoś uwagę zwrócił, to mógł wziąć osobę lub osoby tu będące za pracowników kolei, którzy demontowali stojaki na czas zamknięcia stacji - zauważa Czytelnik (imię i nazwisko do wiad. red.) znający dobrze ten rejon Torunia.