Starbucks przygotowuje się do otwarcia pierwszego lokalu w Toruniu

O powstaniu kawiarni amerykańskiej sieci Starbucks w Toruniu mówi się od kilku miesięcy. Lokal będzie się mieścił w centrum handlowym Toruń Plaza.

- Cieszymy się, gdy otwieramy kawiarnie w kolejnych miastach. To dla nas duże przeżycie, że pojawimy się w Toruń Plaza. To miejsce bardzo atrakcyjne, często odwiedzane przez mieszkańców, wśród których mamy nadzieję, jest wielu naszych sympatyków. Naszym celem jest, aby jak najwięcej osób miało wygodny dostęp do naszej oferty - zauważa Vedran Modrić, regionalny dyrektor operacyjny Starbucks Polska.