Surtarang w Toruniu. Koncert z indyjskimi klimatami i nowoczesnym brzmieniem

Koncert w Toruniu: muzyczna podróż do innych krain

- Będzie to okazja, by przeżyć muzyczną podróż do innych krain i doświadczyć rzadko spotykanego połączenia tradycyjnej muzyki indyjskiej w połączeniu z nowoczesnymi, klubowymi brzmieniami - mówi Eryk Nowicki z zespołu Surtarang.