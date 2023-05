Szybkie koleje nie dla Kujawsko-Pomorskiego? Samorządowcy biją na alarm - gigantyczna inwestycja nas pomija

Marszałek: - Trudno sobie wyobrazić bardziej nietrafioną inwestycję

- Ich przebieg nie uwzględnia kluczowych miast dla naszego regionu: Włocławka, Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza – nie krył rozżalenia marszałek Piotr Całbecki. - Trudno sobie wyobrazić bardziej nietrafioną inwestycję z naszego punktu widzenia. Chyba nie po to się buduje tak wielką inwestycję, którą obsługiwać transkontynentalne połączenia europejskie, żeby nie mogli wsiąść do pociągów podróżni i turyści z miast, w których skupionych jest przeszło 1,2 mln osób. Wiem, że jest to związane z koniecznością gruntownego przebudowania całego system komunikacyjnego i kolejowego, ale i też transportu publicznego w naszych miastach. Ale jest to świetna okazja na rozwój, na zaplanowanie na wiele lat do przodu fantastycznych projektów. Marszałek podkreślił, że wszystkie postulaty Kujawsko-Pomorskiego zostały odrzucone. - Dzisiejsza propozycja omija właściwie wszystkie najważniejsze miasta w naszym województwie poza Grudziądzem. Ale to i tak nie jest rozwiązanie, które nam gwarantuje na 100 proc włączenie Grudziądza, czyli wybudowania dworca przesiadkowego w centrum miasta. Nie zgadzamy się na poprowadzenie takiego rozwiązania, które niszczy nam środowisko i normalne funkcjonowanie - kolejnej autostrady, która wymaga szczególnej ochrony, zabezpieczeń. To jest gigantyczny problem dla funkcjonowania już nie tylko rolników, ale dla wszystkich. Bo dzieli nam województwo na pół i nie mamy z tego żadnego pożytku. (…) To są rozwiązania nieadekwatne z punktu widzenia logiki transportowej. Dlatego poprosimy ekspertów, żeby wytłumaczyli jak tego typu rozwiązania są budowane na świecie.

Połkną nas Trójmiasto i Warszawa

Zgodnie z propozycją władz regionu szybka kolej miałaby przebiegać przez centra Włocławka, Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza.

- Jest to możliwe, wystarczy tylko chcieć i rozmawiać z nami – zapewniał marszałek. - Jeżeli odmawia się zaproszenia marszałka na spotkanie, w którym uczestniczą samorządowcy, środowisko zainteresowane projektem, jest to forma prowadzenia antydialogu przez CPK. To jest po prostu antyteza tego jak powinien funkcjonować podmiot państwowy, który ma do zrealizowania fantastyczny projekt dla Polski. Ale jeżeli się robi to z pominięciem interesariuszy, samorządów i marszałków, jest to moim zdaniem bardzo za praktyka i premier powinien interweniować i nie dopuszczać do takich sytuacji.

Piotr Całbecki powołał się na opinie ekspertów, zdaniem których rozwój tak silnych ośrodków jak Trójmiasto i Warszawa może doprowadzić ostatecznie do marginalizacji Kujawsko-Pomorskiego: - Włączenie nas do sieci szybkiej kolei ma kapitalne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. (...) Takie rzeczy się zdarzają raz na 100 lat i my nie możemy przegapić tej szansy.