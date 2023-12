Tak ćwiczyliście i pomagaliście schronisku na świątecznym Maratonie Fitness w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu [ZDJĘCIA]

Roztańczony Aerobik

Podczas maratonu uczestnicy wzięli udział w energicznym aerobiku, radośnie trenując podczas ulubionych rytmów. Zobaczcie, jak każdy krok przyczynił się do stworzenia niezapomnianej atmosfery!

Zumba dla Duszy i Ciała

Zumba to nie tylko taniec, to radość i wspaniała forma spędzania czasu. Społeczność akademicka zatańczyła siódme poty podczas zumbowej części maratonu, pokazując, że święta to także czas na ruch!