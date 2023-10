Tak się uczy w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu: "Chcą, żeby uczeń przerastał mistrza!"

- Ten czas minął wyjątkowo szybko i różnorodnie. Każdy rocznik ma inne wymagania, oczekiwania i potrzeby. Młodzież przez 25 lat bardzo się zmieniła i uczymy się nawzajem tego, jak odbieramy świat, jako inne pokolenia - mówi Bożena Kmiecik. - Dzisiaj różnica wieku między mną a uczniami jest większa, niż kiedy zaczynałam pracę. Razem wykorzystujemy to, by uczyć się swojego spojrzenia na biologię.

Uczniowie toruńskiego ULO: "Nauka tu to wyzwanie, ale się chce"

Oprócz ciężkiej pracy i wytrwałości, zdaniem nauczycielki, w jej pracy najważniejsza jest pasja do nauczanego przedmiotu. - Uczniowie dają się przekonać, że biologia to nie tylko przedmiot potrzebny do matury, ale też wciąż rozwijająca się, piękna dziedzina nauki. Jest w niej mnóstwo odniesień do naszej codzienności, od aspektów medycznych po najnowsze technologie. Dzięki takiemu podejściu możemy się nawzajem inspirować do nauki - tłumaczy Bożena Kmiecik.