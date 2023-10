Śmierć 3-letniego Tomaszka w Grudziądzu. Sąd Apelacyjny w Gdańsku obniżył kary matce i konkubentowi! Małgorzata Oberlan

W Sądzie Okręgowym w Toruniu konkubent Radosław M. skazany został na 25 lat więzienia, a matka Tomaszka - na 5 lat. Dziś (19.10.2023 rok) Sąd Apelacyjny w Gdańsku złagodził kary obojgu oskarżonym. Tomaszek z Grudziądza zmarł po śmiertelnym pobiciu w listopadzie 2017 roku. Polska Press Zobacz galerię (29 zdjęć)

Radosław M. okrutnie znęcał się nad 3-letnim Tomaszkiem w Grudziądzu i tak go pobił, że w listopadzie 2017 roku doprowadził do śmierci. Matka Angelika L. narażała życie synka. Dziś (19.10) Sąd Apelacyjny w Gdańsku obniżył kary obu winnym: konkubentowi z 25 do 15 lat więzienia, a matce z 5 do 4 lat.