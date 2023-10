Toruń. Po kilkunastu latach wojsko sprzedało Koszary Rudackie. Co tam ma powstać?

Ceny się zmieniały, oferta również. Aby ułatwić sprzedaż agencja, która zajmuje się sprzedażą zdemobilizowanego majątku służb mundurowych, podzieliła kompleks na kilka części. Sedno problemu, czyli szkieletowe bloki koszarowe wznoszone od 1888 roku, pozostało bez zmian. W każdym razie kupiec się nie znalazł, bo przez te 15 lat same budynki niestety się zmieniły. W kliku miejscach, przez dziurawy dach wydostają się na zewnątrz drzewa. Niektóre wyrastają ze ścian, a w budynkach są i takie miejsca, że nawet ze ścian zewnętrznych nic wyrosnąć nie zdoła, ponieważ ściany się zawaliły.

Zimą tego roku informowaliśmy o kolejnej próbie sprzedaży koszar. Pod młotek miały wtedy pójść trzy działki różnej wielkości i cenach wywoławczych wahających się od 330 tysięcy do 1 miliona 10 tysięcy złotych. Informację podaliśmy niejako z obowiązku, a nauczeni wieloletnim doświadczeniem, nie sprawdziliśmy wyników. Nikt nie kupił koszar, gdy ich mury były jeszcze w niezłym stanie, to skąd by się teraz znalazł kupiec zainteresowany ruiną. Tymczasem wydarzył się niemal cud, ponieważ w dwóch wypadkach na trzy, przetarg zakończył się sukcesem.