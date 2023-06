Tak za miliony wypiękniały koszary i inne miejskie domy w Toruniu! Finał rewitalizacji - mamy zdjęcia!

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

Należące do miasta budynki zostały gruntownie wyremontowane, a w przypadku zabytkowej kamienicy - także odrestaurowane. Proces rewitalizacji zakończył się i przyszedł czas na podsumowanie. Co, gdzie, jak i za ile wypiękniało w Toruniu w ramach tej edycji rewitalizacyjnej?

Rewitalizacja w Toruniu - koszary

Koszary to trzy miejskie budynki przy ul. Mickiewicza 146, 148 i 150. Tutaj przedmiotem rewitalizacji było wykonanie robót budowlanych, takich jak: remont dachu i elewacji, wymianę pokrycia dachu, przemurowanie kominów, remont schodów zewnętrznych, remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej na elewacji budynku.

Kompleksowy remont nie tylko poprawił estetykę budynków, ale i podniósł ich standard techniczny. Ile to wszystko kosztowało?

Zabytkowa kamienica przy ul. Piastowskiej 5 odzyskała blask: od zewnątrz, ale i w środku

Narożna kamienica położona w Toruniu przy ul. Jagiellończyka 2 i Piastowskiej 5 wpisana jest do rejestru zabytków. Zbudowana została na przełomie XIX i XX wieku. Posiada dwie klatki schodowe, jest podpiwniczona. Znajduje się tu 14 mieszkań oraz jeden lokal użytkowy, który wynajmowany jest organizacji pozarządowej „Łączymy Pokolenia”. Budynek jest zamieszkały, więc na modernizacji zyskali po pierwsze lokatorzy. Ale nie tylko! Odnowiony zabytek dodaje blasku całej okolicy.

Koszt wszystkich prac remontowo-modernizacyjnych wyniósł łącznie prawie 3.687.459 zł. ZGM z własnych środków natomiast dokonał kompleksowej wymiany stolarki okiennej za ponad 374.228 zł, jak również wymiany pionów wod-kan. oraz montażu instalacji CO i ciepłej wody, co kosztowało ponad pół mln zł.

Ulica Letnia 20 - dawna kuchnia poligonowa również zyskała po remoncie

Budynek przy ul. Letniej 20 powstał w 1932 roku. Jest to jeden z ostatnich śladów miasteczka poligonowego, które powstało tutaj na przełomie XIX i XX wieku. Baraków dla ćwiczących na podgórskim poligonie żołnierzy cesarskiej armii było około 50. Mieszkali tu, ale i mieli kasyno, kantynę, pocztę, liczne magazyny etc. Częścią miasteczka była też kolej wąskotorowa, wieża ciśnień i wieża obserwacyjna. Większości baraków dawnego miasteczka już nie ma. Przetrwał jednak budynek przy ul. Letniej 20 - dawna kuchnia poligonowa. W roku 2001 przejęła go miasto. Obecnie znajduje się w nim 12 mieszkań.