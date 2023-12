Taras widokowy na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu wyremontowany, ale jeszcze nieczynny

- Sam taras jest już gotowy - mówi Aleksandra Iżycka, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. - Wciąż jednak trwa przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego. Ma ona skończyć się w kwietniu, dlatego nie ma dojścia do tarasu. Postaramy się zrobić wszystko, by jak najszybciej go zrobić i nie czekać do zakończenia całej inwestycji. Jest szansa, że przy obecnej pogodzie, która sprzyja prowadzeniu prac, dojście do tarasu będzie gotowe nawet do końca roku.