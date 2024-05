Te objawy świadczą o chorobie nerek. Masz takie? Nie lekceważ ich

filtrują i zatrzymują składniki przydatne organizmowi do codziennego funkcjonowania.

To tylko niektóre z wielu funkcji jakie nerki pełnią dla naszego organizmu. Dlatego dbanie o ten organ jest bardzo ważne.

Chcesz być młody, zażywaj witaminę E. W tym powiedzeniu jest wiele prawdy. Witamina E jest bowiem mocnym przeciwutleniaczem, który przyczynia się m.in. do opóźniania procesów starzenia. Nazywana jest…

Choroby nerek

Nerki to organ bardzo istotny w naszym organizmie i jednocześnie bardzo zapracowany. Dlatego nie dbanie o niego kończy się chorobą. Nerki mogą zostać zaatakowane z wielu stron, dlatego chorób nerek może być bardzo wiele. Co gorsza rozwijaja sie przez wiele lat praktycznie bezobjawowo. Choroby nerek mogą mieć liczne przyczyny wynikające zarówno z nieprawidłowego funkcjonowania własnego organizmu, jak i z zainfekowania go przez obce patogeny, np. bakterie chorobotwórcze. Istnieje także liczna grupa wrodzonych chorób nerek, które najczęściej wykrywane są na bardzo wczesnych etapach życia i mogą wynikać z nieprawidłowej budowy anatomicznej tych narządów.