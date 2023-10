To będzie ostatnia tak duża podwyżka emerytur? Czy będą jeszcze tak wysokie waloryzacje? Prognozy przyszłych emerytur redpp

Wiele wskazuje na to, że w 2024 roku emeryci po raz ostatni otrzymają dwucyfrowe podwyżki świadczeń emerytalnych. Na ten moment to wynika z prognoz przedstawianych przez resort finansów. Jednocześnie jednak na stałe wpisane w cykl wypłat są dodatkowe świadczenia, a dokładniej tzw. 13. i 14. emerytura. Zakłada się obecnie, że dzięki waloryzacji i dodatkom część emerytów otrzyma nawet ponad 6,8 tys. złotych więcej do emerytur.