Tomasz Maksymowicz z Torunia najmłodszym mistrzem świata w potrójnym ironmanie

- Moim marzeniem jest, żeby być zawodowym sportowcem i utrzymywać się z tego co kocham. Chciałbym też motywować moje pokolenie ogólnie do sportu. Myślę, że zdobycie mistrzostwa świata w takim wieku pokazuje, że nie ma co słuchać innych, którzy mówią, że to nie ma sensu, tylko próbować - ocenia Maksymowicz.