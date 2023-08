Na skrzyżowaniu w północnym Toruniu znów działa sygnalizacja świetlna. Na jak długo?

Trasa na Jar gotowa. Zniknęło rondo, są światła

- Sygnalizacja została włączona na kilka tygodni przed rozpoczęciem od 1 września stałych kursów tramwajów przez to miejsce - wyjaśnia Aleksandra Iżycka, rzecznik prasowy prezydenta Torunia. - Chodzi o to, by kierowcy oswoili się ze światłami. Mają one zapewnić pierwszeństwo przejazdu tramwajom.