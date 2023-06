Toruń. 5-latka zagubiona w lesie. Pomogły uczennice SP 13. Policja chwali postawę

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

Co się wydarzyło w lesie i jak pomogły dziecku uczennice SP nr 13 w Toruniu?

Co dzieje się na Bulwarze Filadelfijskim? Tak wygląda w końcówce czerwca [zdjęcia]

To jednak wirus ptasiej grypy zabija koty! Stanowisko Głównego Inspektora Weterynarii

Jak powinniśmy reagować, widząc dziecko bez opieki? Policja przypomina

Postawa nastoletnich uczennic może być przykładem dla innych, nie tylko młodych ludzi. Przy tej okazji toruńska policja przypomina podstawowe zasady tego, jak powinniśmy reagować, gdy widzimy dziecko bez opieki - niezależnie, czy to w lesie, parku, sklepie, czy też w centrum miasta.

-Jeżeli napotkamy dziecko bez opieki, powinniśmy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i przekazać tę informację dyspozytorowi wraz ze swoją lokalizacją. Do czasu przyjazdu policjantów należy pozostać we wskazanym miejscu i zaopiekować się malcem oraz zadbać o jego bezpieczeństwo. Jeśli dziecko wymaga jakiejkolwiek pomocy medycznej, to w pierwszej kolejności wzywamy pogotowie ratunkowe - przypomina oficer prasowy Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: