Mafia narkotykowa idzie do więzienia! Sąd skazał 12 mężczyzn i 2 kobiety. Handlowali w Grudziądzu narkotykami i dopalaczami

Kilogramy amfetaminy, kokainy, marihuany, haszyszu, efedronu i dopalaczy przewinęły się przez ręce tych handlarzy śmiercią. Większość z osądzonych właśnie przed Sadem Okręgowym w Toruniu przestępców stanowiła zorganizowaną grupę przestępczą, co jeszcze zaostrzyło im wyroki.

Tak rozbijano gang narkotykowy w Grudziądzu - naloty o poranku

19 lutego 2019 roku, w godzinach porannych, grudziądzcy kryminalni wspierani przez antyterrorystów zrobili naloty w kilku punktach miasta. Po pierwsze na celowniku mieli ulicę Kościuszki i jej okolice - wówczas prawdziwe narkotykowe zagłębie Grudziądza. Ale wkroczyli także do mieszkań w innych dzielnicach, pomieszczeń gospodarczych i samochodów handlarzy.

Tak to się zaczęło, bo później wpadały w ręce śledczych kolejne podejrzane osoby. Część z nich była kryminalnym już dobrze znana - byli to recydywiści. W toku śledztwa docierano też do osób współpracujących z gangiem, "zwykłych" dilerów, ludzi przechowujących narkotyki i dopalacze.