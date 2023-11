Toruń. Apetyt na kontrowersyjne gofry rośnie! Będzie też neon i szyld na Podmurnej?

Wyjątkowe gofry

Będzie neon? Lokal z goframi w Toruniu czeka na zgodę konserwatora zabytków

"Nowości" skontaktowały się z przedstawicielem sieci D-Lickcious. Przekazał nam, że punkt z goframi w Toruniu prowadzi przedsiębiorczyni na zasadzie franczyzy (nie w każdym mieście tak jest). Jeśli chodzi o szyld, to niekoniecznie będzie on zdobił kamienicę przy ul. Podmurnej 81. - Dla niektórych jest w odbiorze dość prowokacyjne. Powinien natomiast pojawiać się w przyszłości neon. Tutaj trwa oczekiwanie na zgodę miejskiego konserwatora zabytków - powiedział nam przedstawiciel sieci.

Jak zaznacza sieć, liczy na sukces kolejnego już swojego lokalu. -Toruń to dobry wybór. Jedno z większych miast, turystyczne, a do tego akademickie, czyli ze studentami - wylicza przedstawiciel D-Lickcious.

Na razie wygląda na to, że kontrowersyjne gofry w Toruniu trafiły w rynkową niszę. Przyciągają szczególnie młodszych klientów, choć nie tylko. W niedzielny wieczór, jak opisywaliśmy, do lokalu stała kolejka na ul. Podmurnej mimo silnie padającego deszczu. W środę, a więc w dzień powszedni, klientów też nie brakowało. Zadowolone z zakupów panie prezentowały swoje gofry fotoreporterce "Nowości".

Miasto: "Urzędnicy nie są od recenzowania działalności gospodarczej"

Sam pomysł na gofry w kształcie penisów i wagin nie jest żadnym polskim patentem. Takie wafle spotkamy we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Portugalii. Największą chyba jednak popularnością cieszą się w Hiszpanii. Tam kupić je można zarówno w stolicy, jak i innych miastach. Jeśli gdzieś budzą silne emocje, to w Polsce właśnie.

W Toruniu też nie brakuje skrajnych opinii o takich gofrach: pozytywnych i krytycznych. Co na to miasto? - To co jednych oburza, innych bawi lub śmieszy - tak pokazuje moje dotychczasowe doświadczenie. Mamy swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, a urzędnicy się są od jej recenzowania - odpowiedziała "Nowościom" Aleksandra Iżycka, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Jego siedziba mieści się bardzo niedaleko...