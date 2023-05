Toruń. Awantura przy elektrociepłowni - sąd przyznał racje youtuberowi

Sokole gniazdo na kominie było do niedawna powodem do dumy dla PGE. Sokół z toruńskiego komina - zdjęcie ilustracyjne

Kanał „Audyt Obywatelski” ma w założeniu sprawdzać szacunek dla prawa w legalnych ale często irytujących funkcjonariuszy sytuacjach. Inspiracją dla twórców były podobne inicjatywy w Stanach Zjednoczonych. Prezes upomina youtubera W Toruniu youtuber prowokował filmując budynek elektrociepłowni. Cel nie był przypadkowy – na kominie znajduje się gniazdo sokołów. To wspólna akcja elektrociepłowni i Stowarzyszenia Sokół, dofinansowana ze środków unijnych. PGE Toruń i PGE Energia Ciepła finansują internetową transmisje z gniazda. Gniazdo przyciąga zatem uwagę miłośników ptaków, a komin zdobi również ciekawe graffiti z motywem sokoła.

Akcja „Audytu Obywatelskiego” została w całości zarejestrowana na filmie i wszystkie zdarzenia można obejrzeć w trzech odcinkach na YouTube. Do filmującego aktywisty podjeżdża Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń, który prosi żeby nie robić zdjęć i grozi, że w przeciwnym razie wezwie policję.

Policjanci: - Pan pojedzie z nami

I rzeczywiście, na miejsce przyjeżdżają funkcjonariusze, którzy usiłują wylegitymować fotoamatora. Ten jednak prosi o podanie powodu legitymowania i konsekwentnie odmawia. Policjanci podejmują decyzję od zatrzymaniu i odwożą youtubera na komisariat na osiedlu Rubinkowo. Efektem jest postępowanie o wykroczenie z artykułu 65 par. 2 kodeksu wykroczeń - nieudzielenie wbrew obowiązkowi właściwemu organowi państwowemu wiadomości lub dokumentów. Sprawa jest poważna, bo chodzi o grzywnę, a nawet ograniczenie wolności.

Sąd: obywatel mógł odmówić

Twórca kanały internetowego złożył do sądu zażalenie na zatrzymanie, a ten uznał je za bezzasadne. Toruński sąd powołał się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, z którego wynika, że jeżeli funkcjonariusz żąda w ramach legitymowania podania danych osobowych, kiedy nie ma do tego podstawy prawnej, obywatel może odmówić podania tych danych bez poniesienia konsekwencji prawnych.

Zarzut, którego nie ma

Ale to nie koniec – dalszy ciąg twórca „Audytu Obywatelskiego” opisuje tak:

„Policja toruńska najwyraźniej postanowiła sięgnąć szczytów bezczelności i wezwać mnie na komendę, by postawić mi zarzut. Wezwanie przyszło przed ogłoszeniem decyzji sądu, ale stawić miałem się już kilka dni po posiedzeniu i absolutnie nikt z Torunia nawet w kilka dni po uznaniu zatrzymania za bezzasadne, mimo posiadanej już wiedzy o tym, co się wydarzyło na posiedzeniu, nie przekazał informacji lokalnej Policji by poinformować mnie, że to już nieaktualne. Prokuratura dzień po decyzji sądu podjęła już czynności w sprawie, a Policja kilka dni później stawia mi zarzut z artykułu 65 KW paragraf 2, czyli chodzi o odmowę wylegitymowania, kiedy już od kilku dni wiadomo, że sąd orzekł, że nie musiałem się legitymować, że nie miałem takiego obowiązku i że zatrzymanie w związku z tym było niezasadne.

Jeśli ktoś wzbudza podejrzenia...

Kilka dni po pojawieniu się filmu o toruńskiej elektrociepłowni do audycji na kanale internetowym „Radio Toruń” zaproszono prezesa Kowalskiego, który pośrednio odniósł się do sprawy zabezpieczeń zakładu: „Lepiej podjąć 10 interwencji i stanowczo reagować na wszystkie dziwne zachowania noszące znamiona zagrożenia elektrociepłowni niż żałować do końca życia, bo wydarzyła się tragedia. My takie przypadki szybko identyfikujemy, szybko reagujemy, niezwołcznie zgłaszamy na policję i do toruńskiego centrum zarządzania kryzysowego. Nadal będę stanowczo reagował i będę wymagał od wszystkim pracowników mojej spółki, żeby w takich sytuacjach reagowali bardzo szybko . Reagujemy na dziwne zachowania wokół elektrociepłowni, bo nie wiemy z kim mamy do czynienia. (…) Jeżeli ktoś zachowuje się dziwnie i wzbudza nasze podejrzenie, niech potem się niue dziwi, że nasza reakcja będzie szybka, natychmiastowa. Te osoby, które tego nie rozumieją albo próbują zbić na tym kapitał, powinny pojechać na granicę Polski z Ukrainą i zapytać uchodźców z Ukrainy, czy to zagrożenie jest realne”.

Nowe przepisy uderzą w fotoamatorów?

Youtuber nie szczędzi jednak gorzkich słów pod adresem prezesa (- Nie zadał sobie trudu sprawdzenia jak rzeczywiście wygląda prawo w zakresie fotografowania) i oczekuje ukarania go za wykroczenia drogowe, których ten dopuścił się podczas interwencji.

W międzyczasie posłowie wpisują nowe zmiany dotyczące fotografowania do „antyszpiegowskiej” nowelizacji prawa karnego, m.in.. Chodzi o zakaz fotografowania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności.

W projekcie pojawił się art. 616a

Zakazuje się, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania, lub utrwalania wizerunku przy pomocy innych narzędzi lub środków technicznych:

1) obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz, zwanym dalej „znakiem zakazu fotografowania”;

2) osób oraz ruchomości znajdujących się w obiektach (…). Zakazu, (...) nie stosuje się, jeżeli czynności wymienione w tym przepisie są wykonywane w ramach ochrony obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Kto może zostać wylegitymowany?

Osoby które:

• na widok policjanta zdradzają niepokój, unikają kontaktu wzrokowego, usiłują się oddalić na widok policjantów lub skryć za jakąś zasłoną albo w grupie osób,

• sprawiają wrażenie osób zdezorientowanych, zagubionych,

• przebywają w miejscu, do którego wstęp dla osób postronnych jest zabroniony albo w pobliżu chronionego obiektu,

• przebywają w miejscach ustronnych o późnej porze dnia,

• obserwują lub wykonują zdjęcia fotograficzne, szkice lub rysunki obiektów o charakterze militarnym i strategicznym,

ważnym dla bezpieczeństwa i obronności państwa (np. obiektów wojskowych, lotnisk, elektrociepłowni).

• podać miejsce i powód wykonania tej czynności dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji,

• podać swój stopień służbowy, a także przedstawić się z imienia i nazwiska, a jeżeli legitymowana osoba zażąda, umożliwić jej odnotowanie tych danych (policjant nieumundurowany podaje stopień, imię i nazwisko, ponadto okazuje legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto czynności, umożliwia odnotowanie danych w niej zawartych),

• podać podstawę faktyczną podjęcia czynności legitymowania, a na żądanie osoby, podstawę prawną,

• zażądać od osoby legitymowanej okazania dokumentu tożsamości,

• dokonać weryfikacji okazanego dokumentu tożsamości i zawartych w nim danych osoby legitymowanej,

• odnotować dane osoby legitymowanej i zrealizowane czynności legitymowania w notatniku służbowym,

• sprawdzić osobę w policyjnych systemach informatycznych, w zakresie przysługujących uprawnień (w sposób skryty),

• rozpytać osobę na okoliczność przyczyny legitymowania (w zależności od ustaleń i stwierdzonych okoliczności nałożyć mandat karny lub zastosować pouczenie bądź skierować wniosek o wykroczenie do sądu),

• w zależności od wyników sprawdzenia w systemach policyjnych, oddać dokument i podziękować osobie legitymowanej bądź wykonać inne czynności w przypadku pozytywnego sprawdzenia (np. osoba poszukiwana itp.),

• po zakończeniu wykonywania czynności służbowych poinformować osobę, wobec której je podjęto, o prawie złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora na sposób przeprowadzenia tych czynności,

• niezwłocznie podjąć czynności ochronne, a w szczególności zabezpieczyć miejsce zagrożone przed dostępem osób postronnych oraz powiadomić dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji o konieczności zarządzenia działań usuwających to niebezpieczeństwo jeżeli przedmioty ujawnione w wyniku czynności służbowych (legitymowanie) stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, w granicach dostępnych środków,

• zlustrować miejsce legitymowania (celem ustalenia, czy nie odrzuciła przedmiotów typu dokument tożsamości lub narkotyków) i krótko obserwować osobę po zakończeniu wobec niej czynności legitymowania,

• poinformować dyżurnego o zakończeniu i efekcie legitymowania