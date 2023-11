Toruń. W parku na Bydgoskim Przedmieściu trwa wycinka drzew. Zobacz zdjęcia!

- To drugi etap wycinki - tłumaczy Tomasz Kozłowski, kierownik referatu utrzymania zieleni w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia. - Po inwentaryzacji wyszło nam, że do usunięcia jest 200 obumarłych, suchych drzew. Trzeba to zrobić, bo stanowią niebezpieczeństwo dla odwiedzających park. Kończymy pierwszy etap, w którym zaplanowaliśmy usunięcie 40 drzew, teraz wytniemy 77. Zostały nam pieniądze i możemy to zrobić jeszcze w tym roku, a nie na wiosnę, jak pierwotnie planowaliśmy.