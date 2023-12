Toruń. Czy w tym roku czekają nas białe święta?

Dr Rafał Maszewski, toruński klimatolog i twórca portalu pogodawtoruniu.pl prognozuje, że obecna mroźna aura prawdopodobnie utrzyma się do przyszłego tygodnia. - Do wtorku lub środy nadal będziemy w zimnych masach powietrza pochodzenia arktycznego. Będzie nam towarzyszył umiarkowany, kilkustopniowy mróz - mówi Maszewski.

Pogoda w Toruniu - jakie będą nadchodzące dni?

Sytuacja może się zmienić w drugiej połowie przyszłego tygodnia. - Znad Atlantyku do Europy zaczną nadchodzić niże i wtedy jest szansa na przyjście nieco łagodniejszego, cieplejszego powietrza. Druga połowa przyszłego tygodnia (4.12-10.12) może być nieco cieplejsza - mówi klimatolog.

Toruń - czy czekają nas białe i mroźne święta?

Nie należy się jednak spodziewać, że to ocieplenie będzie mocne. - Nadal na drogach może być ślisko i może pojawić się śnieg oraz śnieg z deszczem. Na razie trudno ocenić skalę tego nadchodzącego ocieplenia, ale nie zanosi się, żeby drastycznie zmieniło warunki.

- Niektóre prognozy i modele wskazują, że po pierwszej dekadzie grudnia nadejdzie odwilż, która może utrzymywać się dość długo, może nawet do końca roku. Są to jednak bardzo wstępne przewidywania - zaznacza Maszewski.

Rekordowe zimy w Toruniu

23 stycznia 2006 roku termometry w Toruniu pokazywały z kolei -32 stopnie. W 2002 i 2003 podczas najzimniejszych dni w styczniu, mieszkańcy musieli zmagać się z temperaturami niższymi niż 20 stopni Celsjusza. To i tak nic w porównaniu do 19 stycznia 1963 roku, kiedy termometry w Toruniu pokazały niemal 33 kreski poniżej zera.

Zimy w 1929 i 1978 roku były naprawdę mroźne

Z kolei 30 grudnia 1978 roku Toruń nawiedziła "zima stulecia". - W sobotę temperatura spadła do minus 17 stopni C., zaczął wiać wiatr - pisały „Nowości” we wtorek, 2 stycznia 1979 roku. - Jego siła rosła z godziny na godzinę. W nocy chwycił jeszcze większy mróz. W niedzielę termometry na stacji meteo w Toruniu pokazywały już minus 20 stopni.

