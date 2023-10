Są wyniki najnowszej (ósmej) edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Do Torunia trafi 30 miliony złotych. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił te wyniki.

- Toruń otrzymał najwyższe możliwe wsparcie na inwestycje związane z przebudową drogi krajowej nr 91, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym naszych mieszkańców - mówi Adrian Mól, wiceprezydent Torunia.

W przypadku drogi krajowej nr 91 chodzi o odcinek ulicy Grudziądzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicy Strobanda. Ma tu powstać rondo, które ułatwi dojazd do osiedla Jar i wyjazd z niego. Planowane są tu także przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. To powinno w jakimś stopniu rozwiązać problem z dojściem i dojazdem do powstałej niedawno stacji Toruń Katarzynka na linii kolejowej Toruń-Chełmża.