Toruń. Dramat na rondzie Czadcy. Kierowca pod sąd za śmierć dentystki!

To był poniedziałek, 31 maja 2021 roku, po godzinie 19. Lubiana w mieście stomatolog przemierzała właśnie rowerem Rondo Czadcy, czyli skrzyżowanie ulic Legionów, Długiej i Wielki Rów. Poruszała się prawidłowo, ścieżką rowerową. Nagle w 48-letnią kobietę uderzył fiat doblo...

Rowerzystka zmarła w szpitalu. Co ustaliła prokuratura?

Dentystka została przewieziona do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy zmarła na początku czerwca. Doznała tak poważnych obrażeń, że życia nie udało jej się uratować. Był to między innymi ciężki uraz czaszkowo-mózgowy i obustronne złamanie żeber.

Toruński most przebudowany! Od soboty można z niego w pełni korzystać

Fiat poruszał się ulicą Wielki Rów. Do wypadku doszło, gdy skręcał w lewo - w ulicę Legionów, w stronę ulicę Żwirki i Wigury. Kierowca nie zachował wówczas należytej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. Uczynił tak w sytuacji, gdy na prawym pasie ruchu tej jezdni, przed przejściem i przejazdem dla cyklistów, zatrzymały się inne pojazdy.

Za kierownicą fiata doblo siedział 38-letni wówczas Piotr C. Jechał z dzieckiem. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód. Co ustaliła na podstawie zeznań świadków i opinii biegłego?

-To skutkowało nieustąpieniem pierwszeństwa rowerzystce i jej potrąceniem - przekazuje prokurator rejonowy Marcin Licznerski.

Kierowca oskarżony o niemyślne spowodowanie wypadku śmiertelnego

Prokuratura zakończyła śledztwo aktem oskarżenia przeciwko Piotrowi C. Mężczyzna został oskarżony o nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. To przestępstwo opisane w artykule 177 par. 2 Kodeksu karnego. Grozi za nie kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.