Toruń. Już w najbliższą sobotę Michayland 2023. Sprawdź, co się będzie działo!

- Znowu będziemy widzieć kolorowe twarze uśmiechniętych dzieci, podziwiać ich rysunki i wyobraźnię - cieszy się ksiądz Maksymilian Wójtowicz, dyrektor Oratorium na Rybakach i organizator imprezy. - Siłą Michaylandu i tym, co go odróżnia od innych tego typu imprez, jest fakt, że na wszystkich tzw. stanowiskach (malowanie na trawie, maski z gipsu, tramwaj konny, malowanie twarzy, wesoły fryzjer i wiele innych) dziecko jest podmiotem, twórczo uczestniczy w programie danego stanowiska, a nawet przez swoje uczestnictwo tworzy jego program. Chcemy, by uczestnicy naszych zabaw byli naprawdę szczęśliwi.