Toruń. Komornik licytuje klub go-go i stację paliw! Jakie jeszcze biznesy idą pod młotek?

Później w tym samym lokalu działał pub z karaoke "Szalony koń". Od dłuższego czasu jednak lokal w piwnicy, blisko sklepu z używanymi rzeczami, stoi pusty. Jesienią 2020 roku komornik po raz pierwszy wystawiał go na licytację - "Nowości" o tym pisały. Wówczas wartość całości oszacowano na ponad milion złotych, a cena wywołania przy licytacji była na poziomie ¾ wartości. Nikt go nie kupił i teraz komornik licytuje nieruchomość ponownie.

O tym nocnym klubie go-go przy ul. Prostej 5, który nazywał się "Golden Time" , bywało naprawdę głośno w Toruniu. Na przykład wtedy, gdy oblano go śmierdzącym kwasem masłowym - w sierpniu 2017 roku. Konieczna była interwencja straży pożarnej, a cała okolica dosłownie dusiła się od ohydnej woni. pół starówki wówczas dyskutowało, kto to zrobił i dlaczego. Podejrzenia padły na pseudokibiców, którzy mieli przyjąć zlecenie odbicia z klubu jednej z tancerek.

Dawny klub go-go do kupienia już za pół miliona złotych! Drugie podejście komornika do sprzedaży

Teraz komornik Dariusz Filipiak podaje, że wartość tej nieruchomości to 807 tysięcy zł. Ponieważ zapowiada drugie już podejście do jej sprzedaży, to cena spada. Licytacja zacznie się od 2/3 wartości lokalu - 538 tys. zł. A co wchodzi w jego skład?