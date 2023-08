Wiemy, gdzie w Toruniu odbędzie się miejska inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Prestiżowe liceum, które od lat bryluje w ogólnopolskich rankingach będzie miejscem oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 w Toruniu. Mowa tu oczywiście o IV LO z ul. Warszawskiej.

- Uczniowie tej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki, co jest zasługą wytężonej pracy kadry pedagogicznej oraz młodzieży. Rozpoczynając nowy rok w tej placówce chcemy w szczególny sposób podkreślić ich edukacyjne sukcesy - wyjaśnia Paula Gałązka z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.

Toruńska "Czwórka" ma 78 lat

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki to placówka licząca się nie tylko w Toruniu, ale także w regionie i kraju. Jej uczniowie osiągają spektakularne sukcesy w krajowych i międzynarodowych olimpiadach oraz konkursach. Szkoła prowadzi klasy autorskie i uniwersyteckie, a zdawalność egzaminów dojrzałości należy do najwyższych w regionie.

Szkoła powstała w 1945 roku jako IV Gimnazjum Koedukacyjne, z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Mickiewicza 81, w budynku byłej niemieckiej radiostacji. Po miesięcznym "roku szkolnym" trwającym od czerwca do lipca 1945 roku, zarządzono wakacje, i nowy pełen rok rozpoczęto 8 września 1945 roku. Dyrektorem szkoły został Jan Morawski, a liczyła ona 10 klas i 314 uczniów. W 1947 roku szkoła przeniesiona została do budynku przy ulicy Piekary i zmieniła nazwę na III Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Rok później przeniosła się do budynku przy placu Świerczewskiego. W 1957 roku placówka zaczęła funkcjonować pod nazwą IV Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Toruniu.

Na uroczystą inaugurację nowego roku szkolnego miasto zawsze wybiera placówki, którymi może się pochwalić. W ubiegłym roku była to Szkoła Podstawowa nr 28 na Skarpie - wybrano ją ze względu na wysokie wyniki uczniów oraz przeprowadzone remonty - najpierw basenu, potem sali gimnastycznej. Dwa lata temu inauguracja odbyła się w X LO z pl. św. Katarzyny. Przez wiele miesięcy w budynkach ogólniaka trwały remonty warte ponad 8,5 mln zł. Ponadto szkoła należy do najbardziej obleganych w Toruniu, a wyniki jej uczniów na maturze oraz podczas konkursów i olimpiad są bardzo wysokie. Do tego to właśnie X LO - jako jedyna placówka w mieście - prowadzi kształcenie w licealnych klasach dwujęzycznych z językiem angielskim.

We wrześniu 2020 roku był to Zespół Szkół nr 26 przy ul. Fałata. Placówka dla uczniów z niepełnosprawnościami wzbogaciła się wówczas o nowoczesny basen rehabilitacyjny i ścieżkę sensoryczną.

2 września 2019 roku uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się w Szkole Podstawowej nr 15 na lewobrzeżu.

Placówka przy ul. Paderewskiego w ciągu ostatnich lat zmieniła swoje oblicze - powstało tam m.in. nowoczesne skrzydło z salami dydaktycznymi, salą sportową i stołówką. Rok szkolny 2018/2019 zainaugurowany został w Zespole Szkół Samochodowych. Przy tej okazji miasto oficjalnie otworzyło szkolne warsztaty zbudowane od zera. Poprzednie, które mieściły się przy ul. św. Józefa, zostały zwrócone kościołowi. Od dawna były one nie najlepiej wyposażone, do tego znajdowały się w innej lokalizacji niż główny gmach samochodówki. Cała inwestycja w szkole przy ul. Grunwaldzkiej to prawie 12 mln zł. Wcześniej na liście były już między innymi SP 10 z ul. Bażyńskich czy SP nr 35 z Bielaw. Miejska inauguracja odbyła się też w SP nr 4 przy ul. Żwirki i Wigury. To placówka, którą po reformie powołano do życia na bazie wygaszanego Gimnazjum nr 3.