Toruń. Kontrole trzeźwości na moście powodują korki. Co na to policja?

Zablokowany most w Toruniu

- Żona mi właśnie dała znać, że utknęła na około 20 minut w drodze do Dworca Głównego bo policja blokuje z obu stron stary most, urządzając kontrole trzeźwości - napisał do nas jeden z Czytelników. - Mam nadzieję, że moja córka zdążyła na pociąg, bo miała cztery minuty do odjazdu, jak wpadła na dworzec. A obie wyruszały z domu tak, żeby mieć około 30 minut zapasu. Można jakoś wpłynąć na policjantów, żeby nie blokowali tak newralgicznego punktu w mieście?

Nietrzeźwi stanowią zagrożenie

- Policjanci prowadzą cykliczne działania mające na celu wykluczenie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców - stwierdziła pani Dominika. - Z uwagi na to, że większość tych akcji przynosi efekty w postaci zatrzymanych osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu, wiemy, że te działania przekładają się wprost na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Nietrzeźwi kierowcy stwarzają przecież ogromne zagrożenie. Także dla tych czasem zniecierpliwionych osób, którym zależy, by możliwie szybko dotrzeć do celu. To, że takie działania mają sens i przynoszą efekt, świadczą, chociażby wyniki z ostatniego wtorku. Policjanci powstrzymali przed dalszą jazdą aż czterech nieodpowiedzialnych kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po spożyciu alkoholu.

Winni też kierowcy?

> - Tego typu akcje przebiegają bardzo sprawnie, ograniczają się do podejścia funkcjonariusza do osoby za kierownicą i sprawdzenia specjalnym urządzeniem, czy jest trzeźwa - dodała pani oficer. - Często mundurowi wybierają miejsca, gdzie naturalnie w godzinach szczytu tworzą się korki, by wykorzystać to, że pojazdy już stoją. Funkcjonariusze zgłaszają jednak, że czas kontroli często się wydłuża za sprawą samych kierowców, którzy, zanim poddadzą się badaniu, zadają szereg pytań i prowadzą rozważania nad zasadnością policyjnych działań. Zachęcamy więc wszystkich do tego, by sprawnie poddawać się badaniu trzeźwości, co przyspieszy pracę funkcjonariuszy i pozwoli na to, by ich działania miały możliwie najmniej uciążliwy przebieg. Policjanci zwrócą także uwagę na to, by usprawnić ruch w miejscach, gdzie utworzą się większe zatory. Ostatecznie, warto pamiętać, że w tego typu akcjach chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich.