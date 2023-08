Toruń. Miasto dostało 7 milionów złotych na budownictwo socjalne i komunalne

Za otrzymane ponad 7 milionów złotych w Toruniu będą remontowane lub przebudowywane 32 lokale mieszkalne z prawem do podnajmowania przy ul. Włocławskiej 179 i 181. Oprócz tego, prace obejmą 11 lokali mieszkalnych miejskiego zasobu gminnego przy ul. Ceramicznej 11, Fałata 75, Lindego 13, Mickiewicza 98, Mostowej 16, Słowackiego 127, Skłodowskiej-Curie 16, Rydygiera 6D, ul. Rydygiera 6F, ul. Reja 29 oraz Podgórnej 83.

Dotacje z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego w regionie

31 lipca samorządowcy odebrali od ministra rozwoju i technologii symboliczne czeki. W imieniu prezydenta Zaleskiego odebrał go w Warszawie wiceprezydent Adrian Mól. - Pieniądze trafią do miast i wsi w całym kraju i przyczynią się do realizacji inwestycji o łącznej wartości 610 mln zł. Oznacza, że już wkrótce osoby o średnich i umiarkowanych dochodach zyskają realną możliwość zamieszkania na swoim - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.