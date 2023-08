Toruń. Miasto sprzedaje działki pod domy na Abisynii: 360 zł za mkw. Gdzie jeszcze? Między innymi na Rudaku

Czy to atrakcyjna okolica? Czy będą chętni, by tutaj zamieszkać? Czy wystawione przez miasto działki pod domy jednorodzinne kupią jacyś deweloperzy czy pojedyncze osoby? Okaże się jesienią.

Działki pod domy na Abisynii w Toruniu. Oto szczegóły oferty i termin przetargu

Ceny wywoławcze dla działek miejskich położonych przy ul. Przelot we wschodniej części Torunia wynoszą około 360 zł za metr kwadratowy.

Licytacja odbędzie się 24 października 2023 roku. Chętni do wzięcia udziału w przetargu organizowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMT, muszą do 18 października wpłacić wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej dla danego terenu, na konto Urzędu Miasta.

Działki pod domy przy ul. Osadniczej na Rudaku w Toruniu. Przetarg już we wrześniu!

To teren o łącznej powierzchnio 0,65 ha przy ul. Osadniczej 22, który również przeznaczony jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza został ustalona na poziomie 1,9 mln złotych

Każdy kto chciałby wziąć udział w przetargu organizowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM powinien w terminie do 13 września 2023 roku wpłacić wadium w wysokości 200 000 zł na konto Urzędu Miasta.

- Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej - ulicy Osadniczej - poprzez drogę wewnętrzną. Ulica Osadnicza na odcinku 250 metrów stanowi drogę utwardzoną o niskim stanie technicznym (do skrzyżowania z ul. Gliniecką). Dalej w kierunku zachodnim ulica jest wyremontowana. Droga wewnętrzna nie jest urządzona - przekazuje szczegóły CWB.

Działki obok Fortu XV w Toruniu, także na Rudaku. Ten przetarg już 12 września!

Przypomnijmy, o czym na lamach już informowaliśmy, że 12 września będzie można kupić od miasta działki pod budowę domu na Osiedlu Rudak, obok Fortu XV Twierdzy Toruń. Cztery parcele w lewobrzeżnej części miasta zostaną wystawione na sprzedaż w przetargu. Ceny wywoławcze wynoszą tutaj ok. 400 zł za metr kwadratowy.

-Nieruchomości są niezabudowane i niezagospodarowane. Porośnięte są częściowo drzewami, co do których w planie wprowadzono nakaz ochrony, rozumiany jako zachowanie i wkomponowanie istniejącego zadrzewienia w zagospodarowanie terenu - zaznaczają miejscy urzędnicy.

Zgodnie z MPZP dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórskiej i gen. Dwernickiego nieruchomości są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Posiadają dostęp do drogi publicznej - ul. Dwernickiego - poprzez drogę wewnętrzną, która nie jest jednak jeszcze urządzona. Działki znajdują się w zasięgu sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i teletechnicznej. W ofercie sprzedażowej są tereny budowlane o powierzchni od 1079 do 1969 mkw., w cenach od 482 tys. do 768 tys. zł.

Każdy kto chciałby wziąć udział w przetargach organizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMT musi do 6 września wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej dla danej działki. Oto ich lokalizacje: