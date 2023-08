Toruń. Miasto sprzedaje mieszkania na Bydgoskim Przedmieściu! Ceny niskie, ale standard też...Przetargi w sierpniu i wrześniu

Oferta mieszkaniowa Toruń

To oferta, która może zainteresować osoby fizyczne lub inwestorów, którzy gotowi są na trud remontu i podniesienia standardu kupionego lokalu. Mieszkania miejskie i lokale użytkowe, które gmina wystawia na przetarg na pewno mają ciekawą lokalizację i historię - położone są w zabytkowej dzielnicy jaką jest Bydgoskie Przedmieście. Ceny wywoławcze w przetargu są naprawdę atrakcyjne, nieruchomości całkiem obszerne, ale wymagają nakładów. Przy niektórych urzędnicy zaznaczają: "do kapitalnego remontu".

Lokale do kupienia od miasta przy ul. Mickiewicza 93 w Toruniu

Najpierw, 29 sierpnia, o godz. 10.00 odbędzie się przetarg na sprzedaż dwóch lokali przy ul. Mickiewicza 93. Pierwszy z nich to mieszkanie (nr 13A), które ma 50 mkw. powierzchni użytkowej. Usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego. Składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki i pokoju. Jest wyposażone w instalacje: elektryczną, wodociągową (brak ciepłej wody), kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe (piece w pokojach). "Instalacje są stare, a lokal stanowi pustostan i wymaga kapitalnego remontu" - informują urzędnicy. Cena wywoławcza w przetargu to 241 tys. zł.

Drugi tutaj wystawiony na sprzedaż lokal ma numer 14. To lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 90 mkw., usytuowany na parterze i pierwszym piętrze budynku. Składa się z dwóch pomieszczeń, łazienki i WC. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową (ciepła woda użytkowa z podgrzewacza), kanalizacyjną. "Stan techniczny i standard wyposażenia wnętrz lokalu jest niski, brakuje centralnego ogrzewania" - uprzedza urząd. Cena wywoławcza: 163 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że nieruchomość położona przy ul. Mickiewicza 93 w Toruniu jest usytuowana na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynek należy do zabudowy Bydgoskiego Przedmieścia wpisanego do rejestru zabytków.

Lokal do kupienia od miasta przy ul. Mickiewicza 89 w Toruniu

Również 29 sierpnia, w tym samym miejscu, tylko o godzinie 11.00, odbędzie się przetarg na lokal położony przy ul. Mickiewicza 89. To lokal gospodarczy, który usytuowany jest w piwnicy. Składa się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 41,72 mkw. Przynależy do niego pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 1,71 mkw., też w piwnicy. W jednym z pomieszczeń zostało wydzielone nowe pomieszczenie WC (prace nie zostały zakończone). Wysokość pomieszczeń wynosi 2,5 m.

Ten lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe, ale brakuje tutaj instalacji gazowej. I, uwaga! "Lokal jest zawilgocony i nadaje się do kapitalnego remontu" - informują urzędnicy. Cena wywoławcza w tym przypadku wynosi 70 tys. zł.

Mieszkanie dokupienia od miasta przy ul. Słowackiego w Toruniu

To mieszkanie ma powierzchnię 69,80 mkw., a położone jest na poddaszu. Składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki z WC i czterech pokoi. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o powierzchni 2,93 mkw. Cena wywoławcza w tym przypadku to 242 tys. 100 zł.

-Standard wyposażenia lokalu jest niski, w pokojach na podłogach znajdują się stare deski, widoczne są liczne ubytki i uszkodzenia w ścianach i na suficie. W łazience na podłodze płyta twarda, brakuje podłączenia na wanny lub kabiny prysznicowej. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe. Stan techniczny: do kapitalnego remontu - informują urzędnicy.