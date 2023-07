Toruń. Miasto sprzedało grunty przy ul. Heweliusza i Nowaka. Wiemy, za ile

W sumie do budżetu gminy miasta Torunia wpłynie ponad dziewięć milionów złotych.

Ponad 500 złotych za metr - ceny działek budowlanych w Toruniu

Do sprzedaży wystawionych zostało dziewięć działek pod domy jednorodzinne w północnej części miasta, na osiedlu JAR. To tereny zlokalizowane przy ulicy Jana Heweliusza 25 – 53, o powierzchni od 990 m2 do 1423 m2. W przetargu udało się sprzedać pięć z nich.