Toruń. Miejskie dotacje na renowację zabytków. Kto, ile i na co dostanie?

Na ostatniej lutowej sesji rady miasta, toruńscy radni zaakceptowali podział funduszy na miejskie dotacje konserwatorskie. W tym roku do podziału było 950 tysięcy złotych. Jak widomo, dzięki zmianom przeforsowanym kilka lat temu przez społeczników, o wsparcie z miejskiej kasy mogą ubiegać się nie tylko właściciele bądź zarządcy obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, ale również tych "drugiej kategorii", czyli zabytków z gminnej ewidencji. Jedni i drudzy z tej pomocy korzystają, dotacje zostały rozdysponowane do ostatniego grosza.