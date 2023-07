Toruń. Naćpany kierowca uciekał A1. Jest wyrok! Kierowców na haju przybywa

To była głośna sprawa, o której informowała toruńska policja, a za nią lokalne i krajowe media. Niedawno znalazła finał przed Sądem Rejonowym w Toruniu.

Naćpany i bez uprawnień uciekł policjantom na autostradę. Stąd trafił za kratki

W tamten poniedziałek, 18 października 2021 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Toruniu prowadzili kontrolę w Brzozie, na trasie S10. Ten peugeot do kontroli jednak się zatrzymał. Nie reagował na sygnały świetle i dźwiękowe. Zaczął uciekać. Jego kierowca uskutecznił szaleńczy rajd, uciekając na autostradę A1. Policjanci ujęli go po pościgu.

Jak się okazało, kierowca D.K. z Bielska-Białej miał powody do ucieczki. Po pierwsze, w ogóle nie powinien był siadać za kierownicą - miał wydany na mocy wyroku bielskiego sądu dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Po drugie - 31-letni mężczyzna był pod wpływem amfetaminy. Po trzecie wreszcie, towarzyszącym pasażer - znajomy z Gdyni - miał narkotyki przy sobie. Były to 4 gramy marihuany i gram amfetaminy.

Sąd: kierowca i pasażer winni. Jakie kary im wymierzono?

Jeśli chodzi o pasażera, sprawa była jasna. - Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Oskarżony wyjaśnił, iż ujawnione narkotyki stanowiły jego własność i były przeznaczone na wyłączny użytek. Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonego za wiarygodne - odnotowała sędzia Angelika Kurkiewicz z VIII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Toruniu.

Za posiadanie kilku gramów narkotyków mężczyzna z Gdyni skazany został na 8 miesięcy prac społecznych. Jednocześnie sąd zobowiązał go do powstrzymania się od zażywania substancji odurzających przez okres kary.

Co oczywiste, z surowszymi konsekwencjami liczyć się musiał kierowca. Groziło mu 5 lat za kratami. Uznano go za winnego wszystkich trzech zarzucanych mu przestępstw i skazano na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Poza tym ma wpłacić 10 tysięcy zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Pokryć ma też opłaty sądowe.

Coraz więcej kierowców na haju. Jak z tym walczyć? Posłowie apelują o zmiany

Problem przed tegorocznymi wakacjami zauważyli posłowie i wnioskowali do ministra spraw wewnętrznych i administracji o interwencję. Przypominając, że środki psychoaktywne utrzymują się w organizmie człowieka o wiele dłużej niż alkohol, bo od kilku do nawet kilkunastu dni. Nie zdają sobie z tego sprawy często młodzi ludzie, najbardziej skłonni do brawury i szybszej jazdy.

O co wnioskowali posłowie? Po pierwsze, o wprowadzenie obowiązkowych badan narkotestami wobec wszystkich zatrzymywanych do kontroli kierowców oraz publikowania aktualnych danych statystycznych na ten temat. Takich statystyk brakuje. Natomiast badaniu narkotestem poddawani są ci kierowcy, którzy wzbudza podejrzenie policjantów swoich zachowaniem. Kolejny wniosek posłów do MSWiA dotyczył przeprowadzenia kampanii edukacyjnych.