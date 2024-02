Toruń. Krótka pamięć miejskiego monitoringu budowanego za grube miliony Szymon Spandowski

Tak wyglądała wyremontowana promenada przy ul. Piskorskiej w sierpniu ubiegłego roku, gdy pochwalił się nią toruński Miejski Zarząd Dróg. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Co to znaczy promenada i do czego powinna służyć? Do spacerowania, czy też do parkowania? O tym, a także m.in. o śmieciach na chodnikach i ulicach, bezpieczeństwie oraz wieżowcu na Winnicy mówili mieszkańcy Rubinkowa, którzy przyszli na spotkanie z prezydentem Torunia i jego ludźmi.