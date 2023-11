Toruń pamięta o działaczu niepodległościowym Janie Józefie Kilanowskim

Jan Józef Kilanowski i powrót Torunia do Polski

Jan Józef Kilanowski (1898-1941) był jednym z inicjatorów przyłączenia Pomorza do wolnej Polski po latach zaborów i I wojnie światowej. W latach 1918-1920 działał Tajnej Organizacji Wojskowej Pomorza. Jak pisze Przemysław Olstowski w opublikowanym w "Roczniku Toruńskim" artykule "Organizacja Wojskowa Pomorza (1918-1920). Polska konspiracja zbrojna w okresie poprzedzającym powrót Pomorza do Polski", TOWP była częścią polskiego ruchu narodowego w prowincji Prusy Zachodnie. Istniała od końca 1918 do początków 1920 roku. Jak inne regionalne, konspiracyjne organizacje wojskowe powstałe po I wojnie światowej, stawiała sobie za cel przyłączenie poszczególnych ziem do odradzającego się państwa polskiego.