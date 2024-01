Toruń. Piękna wygrana w Mini Lotto w kolekturze na Studziennej! Ponad 340 tys. zł. To się nazywa dobrze zacząć rok!

Na bogato wkroczył w Nowy Rok szczęśliwiec, który skreślił pięć liczb na kuponie Mini Lotto w kolekturze przy ul. Studziennej 11 w Toruniu. Trafił wszystkie i wygrał dokładnie 341 tysięcy 666 zł i 40 gr.

Kolektura przy ul. Studziennej 11 na Jakubskim Przedmieściu niezwykle przyjemnie kojarzyć się już będzie kolejnemu graczowi. Wygrana w Mini Lotto, która padła tutaj 2 stycznia, jest rekordową dla tego miejsca, ale wcale nie jedyną. Dobrą passę mieli tu też dwaj inni gracze w 2022 i 2023 roku.

Piątka trafiona w Mini Lotto na Studziennej. Ile dokładnie zainkasuje szczęśliwy gracz?

Mini Lotto to gra polegająca na obstawieniu 5 z 42 liczb. Można je wybrać samemu, a można też zdać się na los i obstawić "na chybił trafił". Pojedynczy los kosztuje tylko 1,5 zł, a wygrać można nawet kilkaset złotych.

Gracz, którego kupon nadany został właśnie z kolektury przy ul. Studziennej, obstawił liczby perfekcyjnie. 2 stycznia br. tymi szczęśliwymi liczbami okazały się te, które miał na kuponie: 20, 25, 28, 39 i 41.

Dodajmy, że tego dnia w całej Polsce w Mini Lotto padło jeszcze 181 "czwórek" i 7868 "trójek". To też zawsze jakieś wygrane, ale zdecydowanie skromniejsze. Wygrana toruńskiego gracza wyniosła dokładnie 341 tysięcy 666 zł i 40 gr. Zgodnie z regulaminem, ma teraz dwa miesiące na jej odbiór. Nie odbierze jednak całej wskazanej wyżej sumy - pomniejszona zostanie o 10 procent podatku.

Kolektura przy Studziennej jest szczęśliwa, ale rekordy w Toruniu należą do innych punktów

Jak wspomnieliśmy na wstępie, to nie pierwsza wygrana na Jakubskim Przedmieściu. W tej samej kolekturze w ostatnich dwóch latach padły dwie sympatyczne wygrane. W lipcu 2023 roku 25 tysięcy zł wygrał tutaj szczęśliwiec, który grał w zdrapkę "Money". Więcej, bo 30 tysięcy zł wygrał natomiast ten gracz, który we wrześniu 2022 roku zainwestował w zdrapkę "Owocowej Ekspolozji".

Kolektura przy ul. Studziennej to zatem szczęśliwe miejsce. Rekordowe wygrane w Toruniu padały jednak dotąd gdzie indziej. Gdzie? Przypomnijmy.

Skromny, blaszany kiosk przy ul. Grudziądzkiej, na przeciwko hotelu Filmar w Toruniu - to jak dotąd najszczęśliwsza kolektura Lotto w mieście. Niestety, od roku nieczynna do odwołania. To tutaj 11 kwietnia 2015 roku padła rekordowa wygrana. Pewien mężczyzna wygrał wówczas 13 mln 219 tys. 619 zł w Lotto. Jak dotąd w Toruniu nikt tego wyniku nie przebił. Kupon sprzedała klientowi pani Basia, przesympatyczna i bardzo lubiana pracownica Lotto. Szczęśliwą rękę miała zresztą nie tylko wtedy. Wcześniej, gdy jeszcze pracowała w kiosku przy ul. Strumykowej innej osobie sprzedała kupon, który równał się 2 mln zł wygranej.

Zimą ubiegłego roku pani Basia przeszła jednak na emeryturę. Kolektura stoi do dziś zamknięta, bo nikt nie przejął interesu. Może jednak kiedyś odżyje? Inny wyjątkowo szczęśliwe miejsce w Toruniu to salonik prasowy przy Wałach gen. Władysława Sikorskiego, tuż przy węźle przesiadkowym. Tutaj w listopadzie 2018 roku inny szczęściarz trafił, bagatela, 7 mln 643 tys. 216 zł. On też grał w tradycyjne Lotto.

Wygrywający na loteriach miliony spełniają marzenia? Oj, niekoniecznie...

1 do 13 983 816 - tyle dokładnie wynosi prawdopodobieństwo skreślenia wylosowanej w Lotto "szóstki". Z badań przeprowadzonych przez Fantasy Five wynika, że co 10 zwycięzca loterii w ciągu pięciu lat roztrwania swój cały majątek. Ryzyko bankructwa zwiększa się wraz z wysokością wygranej. Zarówno w Polsce, jak i na świecie jest wiele osób, które długo nie cieszyły się swoimi milionami - podaje Wirtualna Polska.

Psychologowie biznesu zwracają uwagę na to, że im więcej wysiłku wkładamy w zdobycie pieniędzy, tym bardziej traktujemy je jako "nasze" i naprawdę cenne. Wówczas jest nam trudniej je beztrosko wydawać. Badania wykazują, że w pieniądze z wygranej o wiele częściej przeznaczamy na hedonistyczne wydatki, mające na celu dostarczenie nam przyjemności, niż na takie, które spełniają konkretne funkcje użytkowe. Dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby je przepuścić. I jest to zjawisko w uniwersalne - tak postąpi i Polak, i Amerykanin. Przygotowanych na to, by z autentycznym pożytkiem zarządzać wygraną z loterii jest tak niewielu.

