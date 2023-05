Toruń. Będzie luksus w zabytkowej kamienicy! Miasto sprzedało ją za 4,2 mln zł. Inwestor zaczął remont elewacji

Ta kamienica bezsprzecznie należy do najpiękniejszych na starówce Toruniu. Właśnie nabiera blasku. Przypomnijmy, że zabytkowy budynek przy Placu Św. Katarzyny 7 znalazł nowego właściciela w sierpniu ubiegłego roku. Prywatny inwestor zakupił nieruchomość od Gminy Miasta Toruń, oferując w przetargu 4 mln 242 tys. 000 zł. W umowie zobowiązany został do rozpoczęcia prac remontowych w ciągu 3 lat od dnia zakupu. I prace trwają! Zaczął się remont elewacji.

W kamienicy powstaną luksusowe apartamenty. Jakie i kiedy będą gotowe?

Rosette Residence to obiekt składający się z trzech brył na planie litery T. Wyjątkowy układ kamienicy, jej lokalizacja w centrum miasta, zachowana w stylu neorenesansu francuskiego i charakteryzująca się pięknymi zdobieniami oraz szczegółową rzeźbą elewacja budynku, reprezentacyjne korytarze i klatka schodowa, zrestaurowane ozdobne piece kaflowe, oryginalna sztukateria i stolarka, a także wyjątkowa wartość historyczna budynku, to główne walory wymieniane przez nowych właścicieli kamienicy.

- Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy prace nad elewacją jednej z najpiękniejszych kamienic w mieście. Elewacja Rosette Residence jest zachowana w stylu neorenesansu francuskiego i charakteryzuje się pięknymi zdobieniami oraz szczegółową rzeźbą. Jest to styl, który w XIX wieku cieszył się ogromnym zainteresowaniem we Francji i szybko zyskał popularność na całym świecie. W pracę nad elewacją Rosette Residence zaangażowani są doświadczeni konserwatorzy zabytków, którzy wykorzystują najnowocześniejsze technologie i metody. Na miejscu znajdują się już rusztowania, co pozwala na bezpieczne i dokładne przeprowadzenie prac. Dzięki rewitalizacji elewacja kamienicy Rosette Residence będzie prezentować się jeszcze piękniej niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do ochrony dziedzictwa kulturowego naszego miasta i zachowania wspaniałych zabytków dla przyszłych pokoleń – informują przedstawiciele inwestora, co przekazuje Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.