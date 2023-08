Toruń. Plaża przy zamku dybowskim tonie w śmieciach. Miasto zapewnia, że będzie porządek

Plaża nieopodal zamku dybowskiego powstała w 2020 roku ze środków budżetu obywatelskiego. Jak jednak wskazują mieszkańcy, więcej niż wypoczywających, znaleźć tam można śmieci. - Do tego jest zarośnięta zielskiem i rozmaitymi trawami. To nie wyrosło w tydzień. Wygląda na to, że nikt w mieście o plażę nie dba - zwraca uwagę czytelnik.

Obejrzyj wideo: Nudzisz się w Toruniu? CSW zaprasza na wakacyjne wycieczki tematyczne!

W głosowaniu budżetu obywatelskiego w 2018 roku projekt plaży miejskiej na lewobrzeżu dostał ponad 2 tysiące głosów. Pierwotnie plaża miała kosztować niemal 400 tysięcy złotych i być gotowa w 2019 roku. Przez brak odpowiednich pozwoleń zaczęła powstawać jednak później. Otwarcie nastąpiło w końcu latem 2020 roku. Po trzech latach miejsce to jednak do wypoczynku nie zachęca, na co zwracają uwagę mieszkańcy.

Plaża miejska w Toruniu zamiast zachęcać - odstrasza

Pan Dawid plażę na lewobrzeżu odwiedził w ubiegłym tygodniu, podczas 30-stopniowych upałów. W mailu do redakcji załączył zdjęcia. - Oto ogólny widok plaży, a raczej tego, co z niej zostało. Jest zarośnięta zielskiem i rozmaitymi trawami. To nie wyrosło w tydzień. Wygląda na to, że nikt w mieście o plażę nie dba, nikt tego nie kontroluje ani nie kosi - nie kryje rozgoryczenia torunianin.

Do tego zwraca uwagę na zarośniętą przebieralnię: - Do której wejść aż strach, bo dookoła rosną osty. Już całkiem wysokie i mocno kłujące - wskazuje czytelnik. To może, zamiast opalania się, chociaż relaks na ławce? - Ławki zostały już tylko dwie, ale już z całkiem złuszczonym lakierem, a jedna z ułamaną belką - wylicza pan Dawid.

Zamontowane na plaży wiaty także są niekompletne: - Jedna ma ułamane boczne barierki - dodaje. Ostało się co prawda boisko do siatkówki, ale... - Boisko do siatkówki plażowej jest, ale zostały same słupki, a siatki nie ma - czytelnik rozwiewa nadzieję na aktywny wypoczynek. To może, zamiast relaksu albo ruchu, coś dla umysłu? - Przyrodnicza tablica informacyjna jest cała pobazgrana. I takie to plażowanie - podsumowuje torunianin.

Miasto obiecuje porządek na plaży miejskiej

O sytuację na plaży miejskiej zapytaliśmy w Urzędzie Miasta. - Plażą przy Zamku Dybowskim zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu. Dzisiaj przekazałam do MOSIR to zgłoszenie - odpowiedziała nam Malwina Jeżewska, rzeczniczka prasowa prezydenta.

- Dostaliśmy zapewnienie, że w dniu jutrzejszym wszystko zostanie sprzątnięte i zostaną przeprowadzone prace pielęgnacyjno -porządkowe. W czerwcu teren został przygotowany do sezonu. Naprawione zostały ławki, przebieralnia i tablica informacyjna. Teren sprzątany jest w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu - dodaje rzeczniczka.

Zaniedbane i zaśmiecone miejsca w mieście można zgłaszać w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia. Z urzędnikami można się skontaktować telefonicznie, nr tel.: 56 611 86 93 oraz elektronicznie, adres e-mail: [email protected].