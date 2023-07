Toruń. Po ulewie, na dopiero co przebudowanej ul. Długiej zrobiło się jezioro

"Czy Długa miała być ładna, nowoczesna, bezpieczna i równa? Wiadomo - pisze do nas Czytelnik, który zgłosił problem i przysłał zdjęcia. - Przynajmniej jedno z powyższych mamy spełnione, otóż 10 minut po deszczu wiemy, że jest równa. Jak stół. Tym samym woda nie spływa jak powinna. Standardy toruńskie co do tego, że kałuża jest akurat na przejściu dla pieszych, mamy spełnione i to na całej długości przystanku przed ul. Mohna".