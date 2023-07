Toruń wydaje setki milionów złotych na nowe tory i tramwaje. Jaki będzie efekt tych wielkich inwestycji?

- Przyjmujemy zasadę, że w godzinach szczytu tramwaje na konkretnej linii będą kursowały co 20 minut - oświadczył prezydent Zaleski. - Poza szczytem co 30 minut. W weekendy będzie ten sam 30-minutowy cykl w godzinach od 8 do 17. Rzadziej, bo co 45 minut w godzinach wieczornych we wszystkie dni, a w porannych również w soboty i niedziele i w dni świąteczne.